Порт-Луи, 6 июня, 2017, 00:12 — ИА Регнум. Сообщается, что власти островного государства Маврикий (расположено у восточного побережья Африки к востоку от Мадагаскара) поддержали меры против Катара, предпринятые Саудовской Аравией и другими государствами региона.

Peter Dowley Катар

Таким образом, Маврикий стал восьмой страной, которая разорвала дипломатические отношения с Катаром из-за подозрений в поддержке терроризма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сразу семь стран разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив власти этой страны в поддержке террористических организаций, в том числе «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, Катар был обвинен в совершении действий по дестабилизации внутриполитической ситуации в других арабских государствах.

Дипломатические отношения с Катаром разорвали: Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Объединенный Арабские Эмираты, Ливия, Йемен и Мальдивы.