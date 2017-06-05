Эль-Кувейт, 6 июня, 2017, 00:12 — ИА Регнум. Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед ас-Сабах в ходе телефонного разговора с главой Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани призвал его проявить сдержанность в ситуации сложившегося дипломатического скандала, сообщает информагентство KUNA.

Сабах аль-Ахмед ас-Сабах

Эмир Кувейта пожелал Тамиму бен Хамаду Аль Тани использовать свои возможности для снятия возникшей напряжённости в политических отношениях.

Сабах аль-Ахмед ас-Сабах подчеркнул важность совместных усилий стран Персидского залива, предпринимаемых в интересах совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган по телефону обсудили политическую ситуацию, сложившуюся вокруг Катара.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия и Мальдивы официально объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Правительство этого государства охарактеризовало это политическое решение как неоправданное.

Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, Ливия и Йемен обвинили Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации внутренней ситуации в соседних арабских странах. Саудовская Аравия минимизировала транспортные связи с Катаром, а правительство ОАЭ дало гражданам Катара 14 дней на выезд с территории Эмиратов.