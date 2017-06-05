Вашингтон, 6 июня, 2017, 00:11 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп объявил о планах приватизации национальной системы управления воздушным движением, 5 июня сообщает Agence France-Presse.

Пассажиры

Трамп назвал планы по приватизации «революцией в сфере авиаперевозок», пообещав «действительно кардинальную реформу», которая позволит обеспечить «более дешевое, быстрое и безопасное авиасообщение».

Реформы должны также привести к экономическому подъему, ежегодное пополнение бюджета страны составит $25 млрд.

Если предложение Трампа будет одобрено Конгрессом, Федеральное агентство воздушного транспорта сохранит надзор за безопасностью авиаперевозок, однако 30 тыс. авиадиспетчеров выйдут из состава государственной структуры и перейдут в частную некоммерческую корпорацию.

Напомним, на этой неделе также будет обсуждаться вопрос о том, как улучшить грузовые перевозки по внутренним водным путям и как наилучшим образом использовать бюджетные ресурсы и частные инвестиции для развития ключевой инфраструктуры.