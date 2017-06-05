Йошкар-Ола, 5 июня, 2017, 23:50 — ИА Регнум. По информации ведомства, задолженность образовалась в отношении 241 работника за январь — апрель 2017 года. При этом 133 сотрудникам за март и апрель средства выплачены, но в размере ниже минимального размера оплаты труда.

Kozmaport.ru Буксир в порту «Козьмодемьянск»

До настоящего момента погашена задолженность по зарплате в отношении сотрудников предприятия на сумму 3,2 млн рублей.

«Руководителю предприятия внесено представление, инициировано привлечение юридического лица и его руководителя к административной ответственности по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы»)», подчеркнули в Генпрокуратуре.

Кроме того, и.о. генерального директора АО «Порт Козьмодемьянск» по инициативе прокуратуры привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.13.19 КоАП РФ («Непредоставление первичных статистических данных»), поскольку информация о задолженности не поступала в территориальный орган Федеральной службы госстатистики.

Отметим, по состоянию на 1 мая 2017 года, долги по зарплате в Марий Эл составили 2,357 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата. Задолженность образовалась в отношении 104 работников по виду экономической деятельности «Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта». В течение месяца долги выросли на 317 тыс. рублей или 15,5%, по сравнению с показателем на 1 апреля. Средний объем долга по зарплате составляет 22,66 тыс. рублей.