Брюссель, 5 июня, 2017, 23:38 — ИА Регнум. 5 июня на стадионе «Стадион короля Бодуэна» был разыгран товарищеский матч между сборными Бельгии и Чехии. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

@cfcunofficial Миши Батшуайи

На экваторе первого тайма форвард «Челси» Миши Бетшуайи открыл счет ударом в дальний угол после проникающего паса Ромелу Лукаку — 1:0.

Через 4 минуты форвард «Виктории Пльзень» Михаил Крменчик сравнял счет после поперечного паса Ладислава Крейчи — 1:1.

В начале второго тайма полузащитник «МЮ» Маруан Феллайни вывел бельгийцев вперед после ассиста Дриса Мертенса — 2:1.

Статистика матча (Бельгия/Чехия)

Удары 19/12

Удары в створ 8/1

Владение 59%/41%

Фолы 8/13

Составы на матч:

Бельгия: Куртуа, Компани, Вертонген, Алдервейрелд, Карраско, Шадли, Наингголан, Де Брёйне, Тилеманс, Бетшуайи, Лукаку.

Чехия: Вацлик, Брабец, Селассие, Калас, Кадержабек, Сусек, Змргал, Дарида, Крейчи, Крменчик, Шик.

Главный арбитр матча: Сандро Шарер.

Предупреждения: Шкода — 86.

Голы: Бетшуайи 25 — 1:0, Крменчик 29 — 1:1, Феллайни 52 — 2:1.