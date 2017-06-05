Будапешт, 5 июня, 2017, 23:28 — ИА Регнум. 5 июня на стадионе «Гроупама Арена» был разыгран товарищеский матч между сборными Венгрии и России. Матч завершился со счетом 0:3 в пользу гостей.

Светлана Бекетова Дмитрий Полоз

На экваторе первого тайма форвард «Краснодара» Федор Смолов открыл счет точным ударом в дальний угол после проникающего паса Романа Зобнина — 0:1.

Через 20 минут форвард «Гонведа» Мартон Эппел удвоил преимущество гостей, замкнув мяч в свои ворота — 0:2.

В конце матч Дмитрий Полоз довел счет до разгромного — 0:3.

Статистика матча (Венгрия/Россия)

Удары 10/7

Удары в створ 2/3

Владение 64%/36%

Фолы 10/19

Составы на матч:

Венгрия: Гулачи, Беше, Хангуя, Ланг, Кадар, Штибер, Кальмар, Джуджак, Маркварт, Надь, Эппел.

Россия: Акинфеев, Кудряшов, Васин, Джикия, Самедов, Головин, Жирков, Зобнин, Глушаков, Бухаров, Смолов.

Главный арбитр матча: Кристиан Дингерт.

Предупреждения: Васин — 38, Ерохин — 46, Маркварт — 66, Кляйнхайслер — 80.

Голы: Смолов 20 — 0:1, Эппел (авг) 40 — 0:2, Полоз 89 — 0:3.