Рим, 5 июня, 2017, 23:28 — ИА Регнум.

В Италии большинство исламских общин финансируют НПО Катара. В последние годы исламские ассоциации построили в Италии десятки мечетей и школы по изучению Корана на деньги Катара. По словам президента Союза исламских общин в Италии имама флорентийского Иззедин Элзира, только 25 миллионов от НПО Qatar Charity послужили в прошлом году для постройки 43 мечетей. Количество мечетей посчитала итальянская газета Il Giornale в ответ на новость о том, что с Катаром закрыли свои дипломатические отношения Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Йемен.

Автор статьи удивляется отсутствием комментариев со стороны членов правительства Италии и напоминает, что в январе 2016 года Ибрагим Мохаммед, казначей союза исламских общин Италии, объявил о прибытии 5 млн евро на строительство мечети в городе Бергамо, строительство которой было в дальнейшем блокировано расследованием прокуратуры. Эта сумма представляла собой только «пятую часть из 25 миллионов евро, на которые в Италии планируется построить 33 новых исламских центров». На деньги Катара в области Ломбардии был построены исламские центры в городах Саронно, Брешия и Бергамо. В дополнении к мечети в Бергамо Qatar Charity будет готова также спонсировать большой исламский центр в Сесто Сан Джовании.

«До каких пор наше правительство будет закрывать на это глаза?», — спрашивает Il Giornale.

По данным фонда ISMU по изучению миграционных процессов, всего в Италии насчитываются на январь 2016 года 1400 000 мусульман, что составляет 2, 34% населения. При этом официальных мечетей с минаретом всего 5, тогда как «мест исламского культа» более 1000.