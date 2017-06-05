Вашингтон, 5 июня, 2017, 23:30 — ИА Регнум. Более 6 млн человек смотрели 4 июня передачу американской телеведущей Мегин Келли на телеканале NBC, в рамках которой было показано интервью президента Российской Федерации Владимира Путина. Такие данные распространила сегодня, 5 июня, исследовательская служба Nielsen, проводящей замеры телеаудитории.

Kremlin.ru Интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC News

Сообщается, что всего программу в эфире посмотрели 6,1 млн человек. За исключением спортивных передач, это самый высокий рейтинг NBC с конца марта 2017 года.

Стоит отметить, что ничего сенсационного Путин в интервью не сказал. Келли задавала ему вопросы о российско-американских отношениях, на которые Путин уже давно и неоднократно давал ответы.

Американская журналистка в очередной раз подняла тему «вмешательства России» в американские выборы, тему «связей» президента США Дональда Трампа с Россией и прочую чепуху.

Напомним, Келли также была модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, на котором также выступал Путин.

В рамках этого пленарного заседания Келли задавала Путину те же вопросы, что и затем на интервью. Ответы в обоих случаях были одинаковыми.