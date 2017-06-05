Стокгольм, 5 июня, 2017, 23:16 — ИА Регнум. В Стокгольме на полицейский патруль напали двое неизвестных, сообщает газета Expressen.

Швеция полиция

Нападение произошло в микрорайоне Орста, расположенном на юге Стокгольма. По информации издания, полицейские пытались остановить для проверки автомобиль, но его пассажиры открыли по ним огонь.

Ответным огнем правоохранителей один из нападавших был ранен. Оба пассажира автомобиля задержаны, один из них госпитализирован с огнестрельным ранением.

Нападавших подозревают в покушении на убийство представителя власти.

Пока не уточняется, является ли это нападение террористической атакой или обычным криминальным эпизодом.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 июня трое мужчин въехали на автомобиле в толпу пешеходов на Лондонском мосту. Затем они напали на прохожих с ножами в руках. В результате погибли семь человек, еще 48 получили ранения различной степени тяжести. Прибывшие на место преступления полицейские застрелили нападавших, которые носили на поясах муляжи взрывных устройств. Позднее ответственность за этот теракт взяла на себя террористическая группировка «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).