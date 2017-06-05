Бамако, 5 июня, 2017, 22:56 — ИА Регнум. Европейский союз направит в западноафриканские страны, входящие в регион Сахель, $56 млн (€50 млн) для создания международных вооруженных подразделений, предназначенных для борьбы с исламистами, 5 июня сообщает Reuters.

Marco Bellucci Мали

«Стабильность и развитие африканского Сахеля имеют решающее значение не только для Африки, но и для Европы… если что-то случается на одном континенте, другой также окажется под влиянием», — заявила верховный представитель ЕС Федерика Могерини во время своего визита в Мали.

Финансирование будет направлено в пять африканских стран: Чад, Нигер, Буркина-Фасо, Мали и Мавританию.

Напомним, в 2016 году страны Сахеля предложили создать военные подразделения, в каждом из которых находилось бы около 100 хорошо обученных солдат. Новые подразделения должны дислоцироваться в районах, подверженных атакам исламистов.

В прошлом месяце Мали посетил президент Франции Эммануэль Макрон, который пообещал усилить борьбу с исламистскими боевиками в Северной и Западной Африке.

В настоящий момент в регионе Сахель расположены около 4 тысяч солдат Франции в рамках операции «Бархан», целью которой является борьба с терроризмом.