Дамаск, 5 июня, 2017, 22:38 — ИА Регнум. В районе сирийского аэродрома Думейр, расположенного в 50 км от Дамаска, незаконными вооруженными формированиями сбит истребитель сирийских ВВС, сообщает телеканал Al Arabiya.

Warfiles.ru МиГ-23 ВВС Сирии

По информации телеканала, на уничтожение этого самолёта претендуют две группировки вооружённой оппозиции. Их представители утверждают, что пилот самолета погиб.

Стоит отметить, что обе группировки указывают разные районы падения самолета.

Одна из группировок уточняет, что самолет был сбит при помощи неких зенитных орудий, предоставленных им США.

Командование вооруженных сил Сирийской арабской республики эти сообщения пока не комментирует.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня сирийская правительственная армия заявила о ликвидации крупного укрепленного района боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в населенном пункте Маскана, расположенном на востоке провинции Алеппо.