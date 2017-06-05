Вашингтон, 5 июня, 2017, 22:34 — ИА Регнум. Государственный департамент США одобрил потенциальную военную поддержку Саудовской Аравии в размере $750 млн, согласно заявлению Пентагона, 5 июня сообщает Reuters.

U.S. Army Security Assistance Command Военные Саудовской Аравии и США на совещании Grand Security Assistance Review в Вашингтоне

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Финансирование предназначено для продолжения программы подготовки военнослужащих Королевских ВВС Саудовской Аравии и других видов вооруженных сил Королевства.

В управление военного сотрудничества министерства обороны США, которое обеспечивает продажу вооружений иностранным государствам, заявили, что необходимые документы, уведомляющие Конгресс о предстоящей сделке, были направлены 2 июня 2017 года.

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Напомним, в мае текущего года США и Саудовская Аравия заключили оборонные контракты на общую сумму $110 млрд. В Белом доме заявили, что Вашингтон и Эр-Рияд заключили самое крупное единовременное соглашение в сфере обороны за всю историю США.