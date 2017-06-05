Москва, 5 июня, 2017, 22:17 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Сообщается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию, которая сложилась вокруг Катара. Дело в том, что 4 июня с Катаром разорвали дипломатические отношения сразу Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн.

Затем, 5 июня с Катаром разорвали дипломатические отношения Восточная Ливия, Йемен, Мальдивы.

Причиной для разрыва отношений стали обвинения в адрес Катара в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Путин и Эрдоган призвали все заинтересованные стороны к диалогу в целях выработки компромиссных решений в интересах сохранения мира и стабильности в регионе Персидского залива.

Также лидеры двух стран подчеркнули, что острый кризис на Ближнем Востоке требует слаженной работы и тесной координации международного сообщества в деле борьбы с террористической угрозой.

Главы России и Турции условились продолжить совместные усилия по содействию сирийскому урегулированию, в том числе в контексте обеспечения скорейшего практического выполнения договоренностей о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили актуальные вопросы российско-турецких отношений. Был отмечен успешный ход работы по полному восстановлению российско-турецких торгово-экономических связей и реализации проекта газопровода «Турецкий поток».