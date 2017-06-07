Ватикан, 7 июня, 2017, 06:03 — ИА Регнум. Встреча папы римского Франциска с президентом Трампом стала одним из самых обсуждаемых событий в католической прессе. Об освещении приватной аудиенции в изложении католической прессы пишет обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла выражает мнение, что приоритетом для Вашингтона сейчас является мир на Ближнем Востоке, а также межконфессиональный диалог как важная часть политики этого сложного региона. Монсеньор делает акцент на эффективности подобного диалога, которая не имеет ничего общего с оторванными от реальности заявлениями о мире. Вместе с тем, союз арабо-мусульманских стран против террору остро ставит вопрос о происхождении фундаментализма.

По мнению лондонского издания Catholic Herald, ближневосточная политика Трампа является продолжением прежней американской. Сама по себе крупная оружейная сделка между США и Саудовской Аравией дает понять, что цели этой покупки белый Дом не интересуют: как используют саудовцы свое приобретение — не забота продавца. Зато, нахваливая Саудовскую Аравию, Трамп вообще не остановился на нарушениях прав человека в этой стране, и уж тем более на том, что многие исламисты финансировались саудовскими деньгами.

Обвинять Иран в «экспорте терроризма», будучи на территории саудовцев, не мудрено: в Эр-Рияде считают главным врагом Тегеран — кстати, гораздо более приближенный к демократии, нежели восхваляемый Трампом ближневосточный партнер. И тем более двусмысленно звучали его слова о преследованиях христиан на Ближнем Востоке, когда он произносил их в стране, где практиковать христианство нельзя. В целом реакция на последние дела и заявления Трампа — неоднозначна.

Теракт в Египте, сирийский конфликт, встреча понтифика с балканскими лидерами, — это и другое, о чем писала католическая пресса, читайте здесь: Что связывает папу Франциска с президентами России, Болгарии и Македонии?

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