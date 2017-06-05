Москва, 5 июня, 2017, 22:03 — ИА Регнум. В Московском метрополитене с дверей станций сняли надписи «вход» и «выход». Об этом сегодня, 5 июня, заявил на пресс-конференции первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский метрополитен

Он сообщил, что на столичной подземке внедрили новый стандарт навигации преддверии Кубка конфедераций. В первую очередь это выразилось в том, что с дверей станций были сняты надписи «вход» и «выход», заменив их табличками со схемами станций.

Напомним, на дверях станций обычно ставят таблички «вход», «прохода нет» и «выход в город», чтобы организовать людские потоки. Как теперь будет решатся эта проблема, не понятно.

«На входных дверях на всех станциях поменялся стандарт: больше нет зеленых и красных табличек «Вход» и «Прохода нет», теперь есть большая белая табличка, на которой изображена станция и написаны все пересадки со станции. Она продублирована на английском языке. Это останется, это новый стандарт навигации и к Кубку конфедераций это было приурочено», — рассказал Латыпов.

Напомним, Кубок конфедерации по футболу стартует 17 июня. Матчи турнира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Завершится турнир 2 июля.