Киев, 7 июня, 2017, 05:29 — ИА Регнум. За период с января по апрель 2017 года ВВП Белоруссии вырос на 0,5% к тому же периоду 2016 года. Цифра еще может быть скорректирована, однако, это все же рост — по сравнению со снижавшимися данными последних двух лет. Более того: со второго квартала выросли поставки российской нефти, благодаря чему возможен рост ВВП еще на 0,5% или больше. Ключевые события в экономике стран СНГ во второй половине мая анализирует Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Необходимо отметить, что международное рейтинговое агентство Fitch также прогнозирует рост экономики Белоруссии, хотя и довольно сдержанный — плюс 1% в 2018 году. Такой же прогноз дает Европейский банк реконструкции и развития. Впрочем, на текущий год ЕБРР прогнозирует минус 0,5%, а Мировой банк — минус 1%. И по всей видимости, причина многих проблем — в трудностях со сбытом продукции.

Об этом говорит крайне незначительный рост грузоперевозок (всего 0,1%) в сочетании с ростом промышленного производства и негативными прогнозами названных финансовых институтов.

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