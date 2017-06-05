Лондон, 5 июня, 2017, 21:30 — ИА Регнум. Лондонская полиция опубликовала имена двоих террористов, напавших на прохожих на Лондонском мосту, сообщает 5 июня телеканал Sky News.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский мост, Лондон

По информации британской полиции, исполнителями террористической атаки были Хурам Шазад Батт и Рашид Редуан, проживавшие в лондонском районе Баркинг.

Ранее британские СМИ сообщали, что правоохранительные органы завершили процесс опознания троих террористов, напавших на жителей города на Лондонском мосту.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 июня трое мужчин въехали на автомобиле в толпу пешеходов на Лондонском мосту. Затем они же в районе рынка Боро напали на прохожих с ножами в руках.

В результате погибли семь человек, еще 48 получили ранения различной степени тяжести.

Прибывшие на место преступления полицейские застрелили нападавших, которые носили на поясах муляжи взрывных устройств.

Позднее ответственность за этот теракт взяла на себя террористическая группировка «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).