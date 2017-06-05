Пермь, 5 июня, 2017, 21:14 — ИА Регнум. В ходе деловой поездки в Пермь полномочного представителя Президента РФ Михаила Бабича и министра промышленности РФ Дениса Мантурова сопровождал временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников.

Pfo.gov.ru Михаил Бабич и Денис Мантуров в Перми посетили ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса

В выставке промышленных предприятий Приволжского федерального округа приняли участие более 50 компаний ПФО. Все они презентовали свою продукцию, выпущенную в рамках диверсификации производства, на площадке ПАО НПО «Искра».

Среди участников выставки — крупные производственные объединения, заводы, научно-исследовательские институты, предприятия легкой промышленности. Вниманию членов официальной делегации было представлены образцы продукции, выпускаемых прикамскими предприятиями «Протон-ПМ», «Мотовилихинские заводы», «ОДК-Стар», кластером «Фотоника», группой компаний «Лукойл-Пермь», «Суксунским оптико-механическим заводом». Были представлены экспозиции промышленных предприятий Башкортостана, Удмуртии, Чувашии, Саратовской, Пензенской и Кировской областей.

Посетители выставки познакомились с проектами диверсификации производства НПО «Искра» для топливно-энергетического комплекса, а также концепцией создания индустриального парка на базе «Мотовилихинских заводов».

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников в ходе осмотра выставки обратил внимание на значимость поддержки местных производителей.

«Сегодняшнее мероприятие с участием полпреда президента и министра промышленности и торговли очень важно, поскольку не только позволяет проинформировать предприятия о тех тенденциях, которые есть, но и найти необходимые решения существующих проблем. Мы чувствуем поддержку коллег на федеральном уровне. Многие вопросы были решены уже в процессе обсуждения, по другим даны поручения. Исходя из этого, мы можем быть уверены, в том, что пермская промышленность и дальше будет развиваться в связке с пермской наукой и пермской системой образования», — отметил Максим Решетников.