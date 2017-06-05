Ярославль, 5 июня, 2017, 21:00 — ИА Регнум. 5 июня оргкомитет предварительного голосования «Единой России» в Ярославле признал победителем в спорном 8 округе экс-капитана хоккейной команды «Локомотив» Илью Горохова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском отделении партии. Второе место занял бывший врио мэра Ярославля Алексей Малютин, который и пытался обжаловать результаты голосования. Таким образом фактически жалоба Малютина не была удовлетворена.

Wikimedia.org Плакат «Выберем достойных»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Малютин обвинил организаторов голосования в подтасовке результатов. Малютин представил видеозапись подсчета голосов, из которой следует, что большинство голосов на одном из двух участков было отдано за него. В протоколе же победителем был назван Илья Горохов.

Оргкомитет праймериз принял решение создать рабочую группу по для прояснения ситуации. Однако в итоге он просто аннулировал итоги голосования на спорном участке. На другом же участке победил Илья Горохов.

«Мы приняли решение считать результаты по 8 округу по участку в 52 школе, на данном участке не было зафиксировано нарушений. Там первое место занял Илья Горохов, второе — Алексей Малютин. Кому из них будет предоставлено право выбирать каким способом идти на выборы — по одномандатному округу, или по партийному списку решит президиум политсовета регионального отделения партии», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM cекретарь Ярославского городского политсовета «Единой России» Артур Ефремов.

Каким образом будет выдвинут кандидат на выборы имеет в этом округе принципиальное значение. Если в победе одномандатника мало кто сомневается, то кандидат по партсписку имеет крайне мало шансов — в районе сильны позиции КПРФ. Если, соблюдая принцип «победитель выбирает способ выдвижения», «Единая Россия» выдвинет Малютина по списку, он вряд ли попадет в новый состав муниципалитета Ярославля.

8 округ уже на предварительном голосовании стал местом столкновения двух политических групп в городе — старой и новой. Судя по принятому сегодня решению, команда действующего мэра Владимира Слепцова одержала победу.