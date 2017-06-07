Астана, 7 июня, 2017, 04:34 — ИА Регнум. В Администрации президента России работают три женщины (Лариса Брычёва, Александра Левицкая, Анна Кузнецова), Казахстана — одна (Гульшара Абдыкаликова, зато она находится на важном посту госсекретаря, пятом по значению месте в государстве). В правительствах соотношение такое же: три в российском правительстве (Ольга Голодец, Ольга Васильева, Вероника Скворцова) и одна в казахстанском (Тамара Дуйсенова).

ИА REGNUM Казахстан

В парламенте РФ женщин действительно много: во главе Совета Федераций находится Валентина Матвиенко, и 30 женщин представляют регионы. И вот тут появляется различие с Казахстаном: в верхней палате женщин — четыре (они не входят в руководство), а в нижней — уже 29, причем заместитель председатель Мажилиса — Гульмира Исимбаева.

Подробнее о том, как представлены и какую роль играют женщины в политической элите Казахстана и России, читайте здесь: «Женский вопрос» в органах власти Казахстана и России — наглядное сравнение

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