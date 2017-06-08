Москва, 8 июня, 2017, 06:06 — ИА Регнум. В «Манараге», как в кухне вокзального общепита, производство безотходное: в дело идет все. Коктейль (для любителей) или мешанина (для ничего не понимающих в творчестве) из футурологии, стёба, ненависти, киберпанка, презрения ко всему, намеков на узнавание, пафоса, претензии и, конечно, многозначительности, куда же без нее. Если не писать многозначительно, то откуда у читателя возникнет ощущение собственной непререкаемой интеллектуальной мощи, без которой наиболее яркие образцы современного искусства, как сейчас принято говорить, «ниасилить»?

Elya Владимир Сорокин

Зато у Сорокина каждый может найти что-то для себя, потому что равнодушным его проза никого не оставит, это уж — вероятность стопроцентная. Можно рыдать от омерзения, отвращаться до тошноты, а истинный сноб непременно найдет лазейку, позволяющую приблизить его к выдающей карнавальной культуре, нашедшей наивысшее выражение еще у великого мастера экскрементальной прозы Франсуа Рабле. Окажется ли Сорокин достойным продолжателем традиции?

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