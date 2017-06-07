Баку, 7 июня, 2017, 04:05 — ИА Регнум. Президент Азербайджана сделал заявление, в котором примечательны несколько тезисов. Говоря о прошедшем саммите арабских и мусульманских стран при участии США, Алиев отметил как высокий уровень участия своей страны в этом мероприятии, так и ту солидарность мусульманского мира, которая была на нем показана. Алиев оценил широкий жест уважения со стороны Трампа в отношении мусульманской страны, а также — идеи, которые он озвучил. Что за идеи приветствовал Алиев и в какую мясорубку втягивается Азербайджан, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Цитата из к/ф «Крестный отец». реж Фрэнсис Форд Коппола. 1972. США

Трамп, рассказал Алиев, от лица США обещал более не вмешиваться в дела мусульманских стран со своими советами и поучениями. Причем с приходом Трампа в Азербайджане уже заметили ослабление пропагандисткой хватки.

Трамп действительно обрисовал свою позицию по Ближнему Востоку, с акцентом на враждебность к Ирану как «источнику мирового и регионального терроризма», с которым необходимо бороться. А Саудовская Аравия, в свою очередь, это соперник Ирана, причем буквально только что аятолла Хаменеи лидеров Саудовской Аравии предал анафеме. Однако если Алиев поддерживает эту позицию — как он будет строить деловые отношения с Ираном, своим историческим соседом? И зачем Алиеву вообще понадобилось совершать этот кульбит? Возможно, дело в инвестициях из Саудовской Аравии?

Узнайте подробности: Трамп сделал предложение Ближнему Востоку. Алиев не смог отказаться?

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