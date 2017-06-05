Майкоп, 5 июня, 2017, 20:31 — ИА Регнум. В Адыгее стажи порядка ищут сбежавшего пилота вертолёта. По информации Южного регионального центра МЧС РФ, жесткую посадку вертолет МИ-2 совершил днем 5 июня в районе станицы Сергиевской Гиагинского района республики.

Yusut.sledcom.ru Сгоревший вертолёт

После посадки крылатая машина загорелась. Как уточнили ИА REGNUM в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ, возгорание произошло ещё в воздухе.

Вертолёт выполнял сельскохозяйственные работы, когда случилось ЧП. Пилоту удалось совершить экстренную посадку машины на сельхозугодия. В результате вертолету причинены механические и термические повреждения. Пилот с места происшествия скрылся.

По данным МЧС, никто не погиб и не пострадал.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Дознаватели устанавливают личность пилота и его местонахождение. Также предстоит выяснить, кому принадлежит вертолёт.