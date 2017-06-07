Берлин, 7 июня, 2017, 03:26 — ИА Регнум. Deutsche Welle дерзко бросает Трампу вызов: «Хочешь торговой войны с ЕС? А давай!», грозя введением ответных пошлин для продукции крупной американской компьютерной компании, которые мигом «покончат с этими глупостями». Вообще, Евросоюз в торговле силен и противостоять Штатам может. А вот что касается безопасности, на которую Трамп и давил во время саммита НАТО, здесь ЕС слаб. Армии нет, разведданные поставляют американские спецслужбы… Одним словом, есть что наращивать. Но как?

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Для ЕС сейчас становится одной из первоочередных задач определение угроз и приоритетных направлений, формирование оборонной концепции. Для многих стран это очень важно, например для Польши. Эта страна явила подтверждение поговорки о яме, которую по известной причине не стоит рыть для другого.

В какую ловушку попала Польша, читайте здесь: Новый ЕС: судьба Польши окажется в руках Меркель

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