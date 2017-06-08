Москва, 8 июня, 2017, 03:58 — ИА Регнум. На сегодняшний день «Лада-Гранта» — самый бюджетный автомобиль не на автомате, а на «роботе» (более удобный по сравнению с механической коробкой передач), при условии седана в комплектации Norma Classic +. Объем двигателя при этом — 1,6 литра, мотор — 106 лошадиных сил. Сэкономить можно на комплектации Standart, которая делает машину самой доступной на рынке. Мотор объемом 1,6 литра, однако же, слаб — всего 87 л.с., плюс механическая коробка. Зато цена действительно низкая. Тест-драйв автомобиля «Лада-Гранта» проводил обозреватель ИА REGNUM Виталий Архиреев.

Виталий Архиреев ИА REGNUM Тест-драйв LADA Granta лифтбек

Тест-драйв проводился на «крепком бюджетнике», который стремится в более тяжелую ценовую категорию. «Лада-Гранта» лифтбек, комплектация Lux/Navi, мотор 1,6 литра, мощность 106 л.с., трансмиссия (робот) 5 АМТ. Кондиционер, круиз-контроль, электростеклоподъемники дверей, обогрев зеркал и стекол, функция удержания при старте в гору, навигация и прочие преимущества. Цена вопроса — 586 200 рублей.

Особо нужно отметить вместительность машины, получаемую за счет сочетания объемного багажника и широкого проема пятой двери. Сложенные сиденья дают дополнительные 320 литров к объему багажного отделения, получая, таким образом, все 760 литров.

Об основных преимуществах и больших недостатках AMT Lada, выявленных при тест-драйве, читайте здесь: Лада Гранта лифтбек: тест-драйв крепкого бюджетника

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