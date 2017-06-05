Прага, 5 июня, 2017, 20:25 — ИА Регнум. Власти Чешской Республики прекратят принимать мигрантов из Италии и Греции в рамках системы квот, установленной ЕС, из-за проблем безопасности, 5 июня сообщает Reuters.

Мигранты

Читайте также: В Ливии в рефрижераторе обнаружены тела семерых мигрантов

«Из-за обострения ситуации с безопасностью и неэффективности всей системы, правительство одобрило … предложение приостановить выполнение квот, предусмотренных данной системой для Чешской Республики», — заявил министр внутренних дел Чехии Милан Хованец.

Напомним, согласно плану, разработанному в 2015 году, Европейская комиссия потребовала, чтобы страны-члены ЕС разместили на своей территории в общей сложности 160 тыс. мигрантов, прибывших в Италию и Грецию.

Читайте также: Итальянская береговая охрана будет оснащена оружием

Несколько европейских стран, включая Чешскую Республику, опротестовали решение о введении квот. В прошлом месяце Чехия разместила только 12 из 2 тыс. 691 мигранта.