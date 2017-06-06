Брюссель, 7 июня, 2017, 02:40 — ИА Регнум. Прозондировав почву на предмет позиции США по второстепенным вопросам (типа глобального потепления и голода в Африке) и потерпев фиаско, Европа уже могла понять, что Трамп не намерен следовать старому курсу. Многое действительно меняется. Расхождения по военно-экономической проблематике это подтвердили, Трамп смог продавить рост военных бюджетов 23 из 28 стран НАТО до 2%, и годами ждать решения этой проблемы он не намерен. А если не будет денег… Видимо, не зря Меркель уточнила, что свое заявление она делает на основании последних событий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM А как всё заманчиво начиналось!!

Что же касается Украины, то ни на одном из саммитов Трамп ее не касался: это очевидным образом не проблема США. Меняется не только НАТО, меняется и Евросоюз. Как все это скажется на России и кто может оказаться новым союзником Белого дома?

Подробности читайте здесь: Итоги саммитов G7 и НАТО: Меркель подписала капитуляцию

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