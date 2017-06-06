ЕС и США. Теперь каждый сам за себя
Брюссель, 7 июня, 2017, 02:40 — ИА Регнум. Прозондировав почву на предмет позиции США по второстепенным вопросам (типа глобального потепления и голода в Африке) и потерпев фиаско, Европа уже могла понять, что Трамп не намерен следовать старому курсу. Многое действительно меняется. Расхождения по военно-экономической проблематике это подтвердили, Трамп смог продавить рост военных бюджетов 23 из 28 стран НАТО до 2%, и годами ждать решения этой проблемы он не намерен. А если не будет денег… Видимо, не зря Меркель уточнила, что свое заявление она делает на основании последних событий.
Что же касается Украины, то ни на одном из саммитов Трамп ее не касался: это очевидным образом не проблема США. Меняется не только НАТО, меняется и Евросоюз. Как все это скажется на России и кто может оказаться новым союзником Белого дома?
Подробности читайте здесь: Итоги саммитов G7 и НАТО: Меркель подписала капитуляцию
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