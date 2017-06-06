Киев, 7 июня, 2017, 02:41 — ИА Регнум. Лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискаций имущества — наказание, грозящее по 111-й статье. Вместе с тем вся деятельность украинского представительства «Яндекса» вполне укладывалась в рамки лояльности нынешней власти. По версии yandex.ua, например, Крым — это Украина, а пользователи с Украины российскую версию сайта открыть вообще не могут. Тем проще поддерживать официальную версию и огораживать пользователя от «нежелательной» информации. Подобный стиль поведения, «и нашим, и вашим», до добра не доводит.

Цуканов М.В СБУ приходит за «Яндексом»

И раз уж «Яндекс» не убеждает выраженная в поговорке народная мудрость, он мог бы обратиться к свежему примеру Сбербанка. Герман Греф до сих пор говорит, что госбанк в Крыму отделения открывать не будет, но делу украинского «Сбера» это уже не поможет. Попытка услужить двум господам сразу желанного отклика не нашла. Если за что «Яндекс» и получает сейчас отдачу, то, конечно, не за «госизмену» — а за неудачную попытку политической мимикрии.

Узнайте детали в статье: И позор, и война: «Яндекс» повторил судьбу Сбербанка

Читайте другие статьи Сергея Гуркина по ситуации на Украине.