Астрахань, 5 июня, 2017, 20:18 — ИА Регнум. Сегодня, 5 июня, экипаж малого ракетного корабля «Град Свияжск», который в октябре 2015 года впервые применил новейшие крылатые ракеты «Калибр» в реальных боевых условиях, нанеся удар по инфраструктуре боевиков в Сирии, прошёл учебно-боевую тренировку. Провёл проверку готовности моряков Каспийской флотилии лично министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com/kaspijskaja_flotilija Приветствие

Как доложил на борту МРК «Град Свияжск» главе военного ведомства главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Владимир Королёв, к 2020 году Каспийская флотилия на 76% будет оснащена новейшими вооружениями и боевой техникой.

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По словам командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Сергея Пинчука, план зимней боевой учёбы флотилией выполнен полностью. За это время личный состав выполнил 280 боевых упражнений, одно из подразделений подтвердило звание ударного.

Министр обороны проверил организацию боевой подготовки, ход обустройства соединений и воинских частей флотилии, проверил, как моряки несут боевое дежурство и насколько готовы соединения к выполнению задач по предназначению.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астрахань глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл сегодня, 5 июня, с проверкой.

Vk.com/kaspijskaja_flotilija Проверка Каспийской флотилии

Напомним, удар крылатыми ракетами «Калибр-НК» по объектам боевиков на территории Сирии МРК «Град Свияжск» нанёс в октябре 2015 года. Через месяц удар по инфраструктуре террористов был нанесён корабельной ударной группой в составе ракетного корабля «Дагестан», МРК «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг».