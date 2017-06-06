Вашингтон, 7 июня, 2017, 02:41 — ИА Регнум. Поведение Трампа на всех крупных встречах — арабо-исламском саммите, саммите НАТО и G7, выглядит эпатажным и вызывающим. Он провел переговоры с враждующими главами государств в рамках одного визита; задумал решить конфликт между евреями и арабами; потребовал от стран НАТО платить по счетам за безопасность; обозначил главным врагом не Россию, а Иран; отказался поддержать соглашение по климату и нахамил премьеру Черногории, поставив того на место в прямом смысле.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Какова была реакция? Премьер не обиделся, наоборот, подтвердил, что все в порядке. Страны НАТО переварили первый шок, после его Меркель выступила с сенсационным заявлением, что рассчитывать Европе отныне нужно только на себя. Арабские и исламские страны были оставлены обдумывать терроризм как повод для объединения усилий, тем более что возникает вопрос относительно необходимости террористов-халифатистов в случае, если «план Трампа — Салмана» сам приведет к созданию халифата. Менее радикального, но все же.

Чем обернется создание подобного глобального игрока с дружественным Штатам ближневосточным государством во главе, читайте здесь: Трамп-дипломат: голубь мира или новый хозяин в доме

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