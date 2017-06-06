Москва, 7 июня, 2017, 02:40 — ИА Регнум. Интересные аспекты выстраиваются между Саудовской Аравией и Израилем после ближневосточного турне Трампа. Израильский министр национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Юваль Штайниц указал, что Саудовская Аравия — по-прежнему враждебна Израилю и мало ли что еще будет дальше. Однако министр оборны Авигдор Либерман ратует за создание «арабского НАТО» против Ирана, а Нетаньяху не теряет надежды на то, что когда-нибудь отношения с Саудовской Аравией нормализуются. Причины подобного настроя анализирует обозреватель ИА REGNUM Саркис Цатурян.

Muse.jhu.edu «Шелковый путь». Вероятные сценарии. Карта агентства Xinhua China Daily

Мусульманский мир враждебен Израилю. Это выражается не только в арабо-израильском конфликте (где ведущая роль принадлежит саудитам), но и даже в политике стран, которые вовлечены в конфликт опосредованно, например, Индонезии, территорию которой израильский премьер не случайно огибает во время полетов на Азией. Однако Саудовская Аравия и Израиль объединены «Шелковым путем», по поводу чего Китай ведет переговоры с обеими странами о создании зоны свободной торговли (ЗСТ).

ЗСТ значительно улучшит торговые отношения между Китаем и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. Поэтому Пекин призывает ССАГПЗ ускорить переговоры по соглашению о ЗСТ. ССАГПЗ в свою очередь входит в «Шелковый путь» ценой железной дороги, которая свяжет города Эйлат и Ашдод, Красное и Средиземное моря.

Израиль же оказывается в ситуации, когда союз с саудитами против Ирана угрожает «Шелковому пути», а отказ от этого союза — угрожает созданием единого фронта ССАГПЗ против Израиля. И выбирать здесь приходится не между саудитами и иранцами. А между США и Китаем.

Что может сделать в этой ситуации Россия, читайте здесь: Битва за Китай: почему Саудовская Аравия сталкивает Израиль и Иран

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