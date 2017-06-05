Нижний Новгород, 5 июня, 2017, 20:12 — ИА Регнум. Нижегородская мэрия обещает воздержаться от строительства жилья на месте бывшей свалки, расположенной в рамках Шуваловсокй промзоны.

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Как сообщили ИА REGNUM в мэрии об этом заявила директор департамента градостроительного развития и архитектуры Алла Коновницына, говоря об утвержденном проекте планировки и межевания территории Шуваловской промзоны в Канавинском, Ленинском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода.

Ранее на официальном сайте мэрии появилась информация о том, что администрация Нижнего Новгорода утвердила проект планировки территории Шуваловской промзоны в Автозаводском, Канавинском, Ленинском районах, подготовленный МП «НижегородгражданНИИпроект».

В соответствии с документом, в северо-западной части Автозаводского района создается крупный планировочный район с развитой инфраструктурой: социальной, инженерной и транспортной. На проектируемой территории предлагается разместить четыре основных типа жилой застройки: индивидуальную низкоплотную жилую, индивидуальную высокоплотную, многоквартирную среднеплотную среднеэтажную и многоэтажную застройку.

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Кварталы жилой застройки формируются как на свободных от застройки территориях, так и на реконструируемой территории, занятой в настоящее время малоэтажной застройкой. Предусматривается полный комплекс объектов социального и коммунального обслуживания, благоустройства, озеленения.

Жилые зоны располагаются в юго-восточной части проектируемой территории. В южной и центральной частях района на базе существующих озер проектируется рекреационная зона. Большую часть территории района занимают существующие и проектируемые производственные зоны. Документацией также предусмотрено создание автостоянок.

По словам Коновицыной, появившаяся в СМИ информация о том, что жилье может быть построено непосредственно на территории бывшей свалки, законсервированной в 1993 году, не соответствует действительности.

«Подчеркну, что проект неравнозначен проекту планировки Шуваловской свалки. Свалка в общем проекте занимает совсем небольшую часть, а целиком территория промзоны находится в трех районах города. Планировка и межевание территории, выполненные «НижегородгражданНИИпроектом», полностью соответствуют Генеральному плану города. Это касается и зон, предусмотренных под индивидуальное жилищное и многоквартирное строительство, и под промышленные, производственные и коммунальные нужды», — заявила Коновницына.

По ее словам, речи о строительстве домов непосредственно на территории бывшей свалки не идет. Эта земля сможет в дальнейшем использоваться исключительно под коммунальные или промышленные нужды. Но первоначальным условием для освоения участка, вне зависимости от целей, является рекультивация территории.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2013 году региональное отделение Росприроднадзора выступало против застройки территории Бурнаковской низины в Нижнем Новгороде, суммарный индекс загрязнения которой настолько велик, что делает эту территорию опасной для проживания.

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Проведенные исследования в ряде точек показали значительные превышения предельно допустимых и фоновых концентраций таких вредных для человека веществ как нефтепродукты, мышьяк, свинец, ртуть и другие.

Тем не менее, застройка территории активно ведется.