Москва, 5 июня, 2017, 20:12 — ИА Регнум. Российская Федерация оставляет за собой право на ответные меры в связи с враждебными действиями Черногории на фоне формального завершения процедуры вступления этой страны в военный блок НАТО. Соответствующее заявление распространила сегодня, 5 июня, пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Кукрыниксы. Ручная граНАТО. 1958

«Продолжающаяся в Черногории антироссийская истерия вызывает у нас лишь сожаление. В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности. В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие», — сказано в заявлении МИД РФ.

На Смоленской площади подчеркнули, что ответственность за сложившуюся ситуацию целиком лежит на черногорской стороне.

Также МИД РФ напомнил, что Черногория сама присоединилась к антироссийским санкциям Европейского союза с марта 2014 года. Российская Федерация предприняла ответные меры в августе 2015 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Черногория официально стала членом Североатлантического альянса.