Бухарест, 5 июня, 2017, 20:02 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис первым из восточно-европейских лидеров начал свой шестидневный визит в США, где он встретится с президентом Дональдом Трампом, пишет 5 июня румынское издание Adevarul.

Франсуа Верхейден. Слуга с подносом. 1852

«Визит вполне ожидаем, учитывая, что речь идет о главном гаранте безопасности Румынии. Однако президент Йоханнис должен предъявить четкую повестку дня, отражающую наши национальные интересы, а не просто съездить к президенту самой могущественной страны ради нескольких фотографий», — пишет автор публикации, лидер румыноунионистской организации Actiunea-2012 Луля Мариус Дорин.

Одним из ключевых вопросов, по его словам, является то, чтобы румыны могли свободно и без виз въезжать в США. «Мы являемся самыми отстающими в ЕС в том, что касается этого права. Такая американская позиция не совсем понятна, так как Румыния является поставщиком безопасности. Да и в целом Румыния экспортирует высококвалифицированную рабочую силу. Кроме того, все, кто хотел покинуть страну, уже находятся за пределами Европейского союза. Нет никаких оснований, чтобы Румыния была лишена этого права. А президент страны обязан включить в повестку дня обсуждение этой ситуации. Раз уж все заявляют, что мы партнеры, то давайте уважать друг друга», — призывает эксперт.

Вторым важным моментом, по его словам, является тема американских инвестиций: «Дело с американцами обстоит так: если у них есть сильные экономические интересы в отношениях с вами, то может идти речь о последовательных отношениях; если у них нет экономических интересов, то отношения неожиданно могут поменяться. Таким образом, являясь главным гарантом безопасности в регионе, США все же не хотят вкладывать крупные средства в Румынию. Поэтому необходимо, чтобы президент выступил за увеличение американских инвестиций напрямую в нашу страну. Не военные базы обеспечивают нам безопасность, но наличие американского капитала, которого сейчас мало».

Третий фактор — региональная безопасность. «Румыния является фактором регионального баланса в период, когда весь регион пылает и становится все более нестабильным: разорванная Югославия, Украина в войне, Республика Молдова в условиях военной оккупации (судя по всему, имеется в виду российское миротворческое присутствие в Приднестровье, которое молдавский Конституционный суд недавно признал «незаконным» и «антиконституционным», при том что о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, где оно регламентировано, Кишинев до сих пор не объявил — прим. ИА REGNUM ), Венгрия с антизападным поведением и Турция в процессе уничтожения любой формы оппозиции. В этом контексте находится Румыния географически, что указывает на то, насколько важно поддерживать стабильное и сильное государство — союзника в этом регионе. Однако безопасность не может поддерживается несколькими военными базами НАТО с доминирующим числом американских военных, но сближением интересов двух стран путем поиска и продвижения проектов, представляющих взаимный интерес», — считает Луля Мариус Дорин.

Одним из таких интересов, по его словам, должна стать ликвидация «несправедливой границы по Пруту, которая на самом деле должна проходить по Днестру», другими словами — поглощение Румынией Бессарабии. «У Румынии и Республики Молдова общее прошлое и будущее. Именно об этом будущем и праве румын жить вместе Йоханнис должен поговорить с Трампом в США. Здесь мы не говорим о том, чтобы просить разрешения или чьей-либо поддержки, но о правильном жесте румынской дипломатии ставить в известность своих союзников о внешнеполитических интересах нашей страны», — считает автор.

Он напомнил, что четверть румынских депутатов вошла в «Группу Объединения», выступающую за присоединение Молдавии к Румынии. Поэтому, уверен эксперт, у Йоханниса есть полноценный политический мандат для проведение соответствующих переговоров в Вашингтоне.