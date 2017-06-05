Вашингтон, 5 июня, 2017, 19:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в затягивании утверждения кандидатов на высокие должности. Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте сегодня, 5 июня.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«У демократов уходит целая вечность, чтобы одобрить мои кандидатуры, в том числе на посты послов за рубежом», — пишет Трамп.

Напомним, демократы до сих пор не могут смириться с поражением на президентских выборах и ведут непримиримую борьбу с президентом Трампом и его администрацией.

«Они (демократы — ИА REGNUM ) самые настоящие обструкционисты! Нам нужны одобрения», — негодует Трамп.