Банжул, 5 июня, 2017, 19:42 — ИА Регнум. Военная миссия войск экономического сообщества страна Западной Африки (ЭКОВАС) в Гамбии продлена на один год, 5 июня сообщает Reuters.

Warandpeace.ru Солдаты ЭКОВАС

Около 500 военнослужащих ЭКОВАС останутся в Гамибии на один год для поддержания правопорядка не территории страны.

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Напомним, в январе текущего года из соседнего Сенегала на территорию Гамбии вошли 7 тыс. военнослужащих ЭКОВАС.

Решение о введении войск было принято после отказа предыдущего президента Гамбии Яхья Джамме передать властные полномочия вновь избранному президенту от оппозиции Адаме Барроу. В конечном итоге Джамме был вынужден покинуть страну.

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2 июня солдаты ЭКОВАС подверглись нападению со стороны жителей населенного пункта Канилай, которые потребовали вывода иностранных военнослужащих с территории страны. Один протестующий погиб, еще 22 человека были арестованы.