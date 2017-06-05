Южно-Сахалинск, 5 июня, 2017, 19:26 — ИА Регнум. Экспедиция Военно-морского флота России изучает варианты создания баз для своих кораблей на Курильских островах, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

Минобороны России БРК «Бастион»

По информации пресс-службы флота, в данный момент проводится изучение и освоение перспективных пунктов базирования кораблей российского флота.

В настоящее время моряки Тихоокеанского флота участвуют уже во второй научно-исследовательской экспедиции Минобороны РФ и Русского географического общества на один из островов Курильской гряды — остров Матуа.

Эта экспедиция продлится до сентября 2017 года, уточняет в пресс-службе Тихоокеанского ТОФ.

Отмечается, что в 2016 году Минобороны уже сообщало о планах восстановления на курильском острове Матуа аэродрома и создания пункта базирования кораблей Тихоокеанского флота.

Также сообщалось о размещении новейших береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» на островах Итуруп и Кунашир.

Кроме того, на островах Курильской гряды дислоцируются части и подразделения пулеметно-артиллерийской дивизии. В настоящее время проходит перевооружение этой дивизии, а также модернизируется инфраструктура районов её дислокации.