Москва, 5 июня, 2017, 19:23 — ИА Регнум. «То, что произошло 29 мая, — это порывистый шкал ветра, для его определения нужен локатор. В таких странах, как Япония, Германия, Франция, почти нет зон вне видимости локационного поля. В районе Москвы стоит всего четыре локатора, а есть места, где и одного локатора нет, например Якутия. Все упирается в финансирование. Один локатор сейчас стоит 100 млн рублей, а в Росгидрометцентре пока каждый год финансирование сокращается на 10%», — подчеркнул он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последствия урагана в Москве

Юрий Варакин также отметил, что существует определенный набор метеоэлементов, которые можно спрогнозировать, а есть быстроразвивающиеся явления.

«Будь хоть три суперкомпьютера, если явления еще нет, как его можно заложить в программу и узнать, где оно будет и как проявится?» — заявил он.

Он считает, что необходимо пригласить в Росгидрометцентр представителей власти и провести ознакомительную экскурсию, чтобы они могли лично оценить реальные возможности главных синоптиков страны. «Тогда люди, наделенные властью, будут более корректно что-то заявлять, — подчеркнул Варакин. — Мы же ничего не держим в секрете, будто что-то знаем, но не говорим. У нас на сайте есть карты локационных зон, где можно посмотреть, какие зоны видны, а какие нет».

Напомним, 5 июня глава министерства по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков предложил ввести штрафы для Росгидрометцентра за неточный и несвоевременный прогноз погоды. Об этом он сообщил на селекторном совещании в МЧС.

Отметим, ураган 29 мая унес жизни 16 человек в Москве и Московской области, около 200 пострадали. Позднее было заявлено, что большинство жителей региона не получили предварительного уведомления о надвигающейся угрозе от МЧС. В МЧС, в свою очередь, ответили, что полученный ведомством прогноз не попадал под категорию чрезвычайных ситуаций. В ответ директор Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что прогноз на 29 мая был достоверным, так как была выпущена информация о ветре 17−22 м/с, что само по себе является редким случаем для Москвы.