Москва, 5 июня, 2017, 19:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Бен Джасемом Аль Тани, об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Сообщается, что телефонный разговор состоялся по инициативе катарской стороны.

Лавров и Аль Тани обсудили резкое обострение отношений между Катаром и рядом других арабских государств. Была выражена серьёзная обеспокоенность возникновением нового очага напряжённости внутри арабского мира.

«Лавров высказался за преодоление обозначившихся противоречий за столом переговоров, на путях взаимоуважительного диалога перед лицом беспрецедентных по своему характеру вызовов, прежде всего — угрозы терроризма», — сказано в сообщении МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня дипломатические отношения с Катаром разорвали сразу семь государств — Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия и Мальдивы.

Поводом для разрыва отношений послужило высказывание главы Катара — шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, который сделал ряд неоднозначных заявлений на церемонии выпуска офицерских курсов в Дохе.

В частности, глава Катара заявил, что «было бы немудро иметь напряжённые отношения с Ираном, который является сильной державой и гарантом стабильности в регионе». Кроме того, он заявил, что ливанская шиитская группировка ХАМАС является «законным представителем палестинского народа». Также шейх сказал, что Катар якобы выполняет функцию посредника между ХАМАС и Израилем.