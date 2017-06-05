Самара, 5 июня, 2017, 19:13 — ИА Регнум. В Самаре 5 июня суд отказал сотрудникам отдела полиции №3 Советского района в привлечении к административной ответственности пенсионера Николая Ухаботина, которого избили водитель и кондуктор в автобусе из-за того, что у него кончилось утвержденное региональными властями количество поездок по социальной карте. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, в суде развалилось обвинение правоохранителей, незаконно продержавших пострадавшего пенсионера в отделении более пяти часов и составивших на него административный протокол за мелкое хулиганство.

«Дело развалилось из-за отсутствия состава преступления со стороны Николая Ухаботина, — прокомментировал ситуацию парламентарий. В суде ни водитель, ни кондуктор не настаивали на версии правоохранителей. Фактически все обвинения полиции строилось на показаниях 16-летнего учащегося техникума, который якобы видел, что кондуктор с пенсионером разговаривали на повышенных тонах с использованием нецензурных выражений».

По словам Михаила Матвеева, по окончании судебного процесса, как и предполагалось, между пенсионером Николаем Ухаботиным и транспортной компанией ООО «СамараАвтоГаз», которой принадлежит автобус маршрута №70, было заключено мировое соглашение.

Пожилому человеку были принесены извинения за некорректное поведение сотрудников и выплачена денежная компенсация, сумма которой не разглашается. Со своей стороны пенсионер отказался от своих претензий. Таким образом, конфликт урегулирован.

«Пенсионер Николай Ухаботин вправе поставить вопрос перед сотрудниками полиции о необоснованном его задержании на срок более пяти часов и предпринятых правоохранителями действий за незаконное его привлечение к административной ответственности, — отметил депутат Матвеев. — Можно ставить вопрос о привлечении к ответственности сотрудников полиции, действия которых по отношению к пенсионеру фактически признаны незаконными. Будет ли он обжаловать действия полиции, я не знаю. Но хочу подчеркнуть, что мной, депутатом губернской думы, направлено обращение в прокуратуру Самарской области, в котором я требую проверить законность действий сотрудников полиции».

«На повестке остался главным нерешенный социальный вопрос — с лимитом количества поездок пенсионеров в общественном транспорте, — продолжил Матвеев. — Сейчас разрешено 60 поездок в месяц, но как я уже неоднократно говорил, по мнению изучавших этот вопрос экспертов, для крупных городов Самары и Тольятти реальная цифра — 80−90 поездок в месяц. Поэтому почва для возникновения подобных конфликтов, как с пенсионером Ухаботиным, осталась. В настоящее время министерство соцразвития Самарской области не разработало никакого реального механизма для увеличения поездок для тех пенсионеров, которые не укладываются в установленный лимит поездок».

Как сообщало ИА REGNUM, вопиющий по своей дикости случай произошел в Самаре с пенсионером Николаем Ухаботиным в 70-м автобусе 30 мая. «Это что же такое творится! — заявил возмущенный пенсионер. — Я просто в шоке, меня избили водитель и кондуктор, разбили голову, ограбили, а полиция на их стороне. На каком основании меня вообще задержали?!»

По словам депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева, таких диких историй очень много, просто не все они становятся достоянием гласности, но в данном случае достойно повело себя руководство транспортной компании «СамараАвтоГаз», которое встало на сторону Николая Ухаботина.

Стоит отметить также, что с 1 января в регионе был отменен безлимитный бесплатный проезд пенсионеров на транспорте с ограничением не более 50 поездок. После протестных митингов с апреля лимит был увеличен до 60 поездок.