Махачкала, 5 июня, 2017, 19:35 — ИА Регнум. Два человека погибли при наезде автомобиля на пешеходов в пригороде Махачкалы. бабушку и внучку, которые переходили дорогу в неположенном месте, сбил ехавший на высокой скорости «Мерседес».

Детская игрушка

Инцидент произошел в поселке Семендер днем 4 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД Дагестана. Женщина скончалась на месте. Ребенок умер в больнице, куда его доставили сразу после ДТП. По словам собеседника, водитель пытался скрыться с места аварии, но был задержан полицейскими. Им оказался 23-летний житель Махачкалы.

Напомним, в ночь на 4 июня в ДТП с участием водителя грузовика «КамАЗ» из Дагестана на федеральной дороге Волгоград — Элиста в Калмыкии погибли четыре человека. Предварительно, виновником аварии является допустивший столкновение с грузовиком водитель автомобиля «Хёндай» из Ульяновской области. Причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения. Водитель иномарки и три его пассажира скончались на месте. Среди них двое детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 человек пострадали и один погиб в результате автоаварии в центре Махачкалы 19 апреля. Джип «Тойота Ленд Крузер» насмерть сбил пешехода, а затем протаранил пассажирскую «Газель». Находившийся за рулем джипа экс-советник председателя Народного собрания Дагестана Муртуз Юсупов скрылся с места ДТП. 15 мая он сдался полиции и был заключен под стражу решением суда. Ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Оставление в опасности».

По данным ГИБДД Дагестана, в 2016 году в 1533 ДТП на территории региона погибли 420 человек. В 40% случаях аварии произошли из-за выезда на полосу встречного движения.

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