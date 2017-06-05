Санкт-Петербург, 5 июня, 2017, 19:00 — ИА Регнум. Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров просят губернатора Георгия Полтавченко не подписывать закон об изменениях в Генплан города, если в него войдет поправка, разрешающая возведение православного храма в парке Малиновка в Красногвардейском районе. Об этом сегодня, 5 июня, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Yandex.ru/maps Парк Малиновка (скриншот «Яндекс.карты")

Малиновка — фактически единственная зеленая зона в густонаселенном микрорайоне Ржевка-Пороховые, которая имеет транспортную и пешеходную доступность для жителей и безопасна для прогулок взрослых и детей. Несколько лет назад на территории парка на проспекте Косыгина появилась небольшая православная церковь.

Несмотря на это, как сообщало ранее ИА REGNUM, в парке Малиновка планировалось строительство еще одного культового здания РПЦ, однако в связи с массовыми протестами жителей, продолжавшимися несколько лет, эта стройка решением Смольного была перенесена за пределы парка на другой участок в том же районе. Постановление о строительстве храма в парке Малиновка было отменено правительством Санкт-Петербурга в сентябре 2015 года.

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Однако в ноябре 2015 года депутаты Законодательного собрания отклонили поправку, переводящую участок парка Малиновка в список зон зеленых насаждений общего пользования.

В настоящее время депутаты-единороссы в Заксобрании Андрей Анохин, Юрий Бочков и Александр Ходосок внесли на рассмотрение поправку в генплан, согласно которой за участком парка Малиновка предложено сохранить статус зоны общественно-деловой застройки, что может вновь поставить под угрозу использование этой территории в качестве зоны отдыха горожан.

В связи с этим петербургские «эсеры» просят губернатора обозначить позицию правительства города по возможной застройке парка Малиновка, в частности, по возведению в парке храма, а также не поддерживать поправку в генплан, разрешающую там строительство.

«В случае, если поправка все же будет принята ЗакСом, депутаты предлагают губернатору не подписывать закон об изменениях в Генеральный план и вернуть его в парламент с изменениями, согласно которым указанный участок парка будет переведен в рекреационную зону», — отметили в региональной организации «Справедливой России».

Авторы обращения к губернатору напоминают, что «с 2013 года активисты провели множество митингов и одиночных пикетов, собрали более 30 000 подписей в защиту парка», и «только в 2015 году жители внесли 450 замечаний по результатам общественных слушаний Генплана за установление на указанном участке рекреационной зоны».

«Уже год назад было понятно, что этот вопрос вызывает массовое недовольство горожан, выступающих за сохранение парка <…> нет сомнений в том, что горожане не остановятся в защите парка Малиновка и сумеют сберечь парк от застройки», — заявила руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина.