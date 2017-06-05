Ярославль, 5 июня, 2017, 18:49 — ИА Регнум. «Я представляю страту людей, которых презрительно называют «самогонщики» — начинает свое обращение к президенту Евгений Барышников. Ярославец рассказывает о качестве производимых им в домашних условиях алкогольных напитков. Между тем делать их можно только для собственного употребления.

Kremlln.ru Евгений Барышников

«Мы употребляем их сами, дарим друзьям и близким. К сожалению, в нашей стране производство собственных благородных дистиллятов практически отсутствует. В стране яблок не делают кальвадос. Тысячи тонн яблок умирают ежегодно на свалках. В стране ржи и пшеницы не делают виски. Странно, не правда ли? У нас есть прекрасный национальный продукт — хлебное вино, незаслуженно забытый и ныне возрождаемый русскими дистилляторами ЗА РУБЕЖОМ. Везде только отечественная водка, изготавливаемая простейшим методом из безликих спиртов», — пишет Евгений Барышников.

Сегодня производить и продавать алкогольную продукцию в России можно, только имея специальную лицензию и подключившись к Единой государственной автоматизированной информационной системе. Ярославец предлагает свой вариант решения проблемы — введение локальных лицензий для небольших производств.

«Введение локальных лицензий на ограниченные объемы производства благородных дистиллятов даст возможность, с одной стороны, возродить традиции русского винокурения, убитые на корню безличной ректификацией, с другой — поможет получить отличные отечественные алкогольные продукты, которые смогут быть по достоинству оценены российским потребителем. С третьей — сотни людей смогут заниматься своим хобби профессионально, даря радость и удовольствие своим землякам. С четвертой — это дополнительные поступления в казну государства. Я знаю, что Вы не любите алкоголь. Но небольшое количество хорошего выдержанного яблочного бренди или хлебного вина не повредит организму. И лучше, если этот напиток будет отечественным», — заканчивает свое обращение к президенту Евгений Барышников.

Обратит ли глава государства свое внимание на этот вопрос, а если обратит, то что президент ответит ярославцу, можно будет узнать в ходе ежегодной «Прямой линии с президентом России», которая состоится 15 июня.