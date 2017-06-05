Варшава, 5 июня, 2017, 18:50 — ИА Регнум. Министерство национальной обороны Польши планирует закупить в США новые истребители пятого поколения F-35 «Лайтнинг-2», заявил замминистра обороны страны Томаш Шатковский в ходе дискуссии в варшавском аналитическом центре Polityka Insight.

Senior Airman Brett Clashman, U.S. Air Force F-35A Lightning II

По словам Шатковского, такая закупка состоится не позднее 2025 года в рамках программы «Гарпия», реализация которой начнется в 2018 году. Это станет возможным благодаря планам увеличения военных расходов с 2% до 2,5% ВВП.

Стоит отметить, что приобретение американских истребителей пятого поколения также включено в «Концепцию Министерства обороны Республики Польша», опубликованную 23 мая текущего года.

По оценке министерства обороны Польши, страна может закупить 32 истребителя F-35 «Лайтнинг-2» чтобы вооружить ими две эскадрильи.

Ранее министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич заявлял о планах покупки порядка 100 б/у истребителей F-16 из авиапарка ВС США для замены произведенных с СССР Су-22 и МиГ-29. Подержанные самолеты предполагалось ремонтировать и модернизировать на предприятиях Польши.

Позднее выяснилось, что такая закупка нецелесообразна, так как затраты на модернизацию этих самолетов не будут соответствовать полученным на выходе боевым возможностям. После этого МНО Польши стало прорабатывать варианты покупки новых истребителей F-16 или F-35.

Справка ИА REGNUM. На данный момент в боевом составе ВВС Польши состоят 48 одноместных и двухместных американских истребителей F-16.

Напомним, в конце декабря 2016 года генеральный директор Lockheed Martin Мерилин Хьюсон пообещала президенту США Дональду Трампу снизить цену на новейшие многоцелевые истребители F-35, который уже является самым дорогим самолетом в мире, к характеристикам которого до сих пор остаются крупные претензии и вопросы.