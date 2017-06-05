Нижний Новгород, 5 июня, 2017, 18:44 — ИА Регнум. Местное отделение партии «Единая Россия» в Нижнем Новгороде определилось с кандидатом на пост главы города. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на рассмотрение конференции местного отделения 5 июня 2017 года были представлены две кандидатуры и.о. главы города Елизавета Солонченко и генеральный директор ОАО «Теплоэнерго» Александр Котельников.

Андрей Репин ИА REGNUM Елизавета Солонченко

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По итогам голосования Солонченко получила 463 голоса. Котельников набрал всего 30 голосов.

В ближайшее время кандидатура Елизаветы Солонченко должна быть утверждена генеральным советом «Единой России», после чего она официально станет кандидатом от партии.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные выборы главы Нижнего Новгорода должны состояться в ходе внеочередного заседания городской думы 7 июня 2017 года. С учетом того, что на согласование кандидатуры Солонченко с Генсоветом партии остается всего день, выборы главы города могут быть перенесены.

Необходимость в выборе нового главы Нижнего Новгорода возникла после того, как предыдущий глава города Иван Карнилин подал в отставку. По официальной версии, отставка Карнилина была связана с достижением им пенсионного возраста.

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Городская дума 24 мая 2017 года удовлетворила заявление Карнилина об отставке. Его заместитель Елизавет Солонченко на этом же заседании была утверждена на пост и.о. главы города.

Осенью 2015 года у Солонченко уже была возможность занять пост главы города и председателя городской думы. Тогда, после избрания депутатов гордумы нового созыва, кандидатура Солонченко была одной из тех, кому предлагали занять пост главы города. однако, в октябре 2015 года при голосовании она взяла самоотвод.

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По ее словам, на тот момент Иван Карнилин был единственной фигурой, которая «была способна консолидировать администрацию и городскую думу, а также найти возможность для общей работы с областным правительством».