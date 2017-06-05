Калуга, 5 июня, 2017, 18:42 — ИА Регнум. Порядка 500 представлений внесла прокуратура Калужской области по результатам проверки соблюдения прав детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сегодня, 5 июня заявил на координационном совещании руководителей органов государственной власти и территориальных федеральных структур калужского региона прокурор области Александр Гулягин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

По словам главы правоохранительного ведомства, 420 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности и 70 лиц к административной ответственности. Возбуждено порядка 20 уголовных дел.

Проверки коснулись сферы здравоохранения в части компетентности врачей и среднего медицинского персонала. Так, прокуроры Барятинского, Кировского и Жуковского районов установили отсутствие профильных специалистов. В местных школах и детских садах на три образовательные организации в среднем работает один врач и одна медсестра, что является нарушением установленных нормативов. Именно кадровый дефицит медицинского персонала является причиной очередей на приемах врачей в детских поликлиниках.

Также отмечена нехватка медицинского оборудования, а медицинские осмотры осуществляются с нарушением законодательства. К сожалению, не все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения, своевременно проходят медосмотры. К примеру, имеют место многочисленные факты нарушения законодательства об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Еще не решена проблема обеспечения бесплатными лекарствами детей первых трех лет жизни.

Кроме того, выявлены отдельные нарушения в предоставлении мер социальной поддержки граждан с детьми, в том числе в выплате и назначении ряда пособий, не соблюдаются сроки ежегодной денежной выплаты семьям, проживающим в сельской местности, для приобретения положенного топлива. Прокурорами также были выявлены и случаи незаконного назначения пособий.

Прокурор области отдельно остановился на проблемах образования. Так, в Калужской области более одной тысячи детей не устроено в детские сады. Из них 98% — это дети до трех лет. Установлено, что органы местного самоуправления, образовательные организации искусственно усложняют процедуру приёма несовершеннолетних. Нарушались принципы равного доступа к образованию. Обнаружены локальные нормативные акты, которые содержали нормы, допускающие необоснованные прекращения образовательных отношений. Не во всех учреждениях реализуются меры по обеспечению беспрепятственного доступа детей-инвалидов к объектам инфраструктуры.

«Также продолжают и место осуществление образовательной деятельности без лицензии. Практически во всех школах требуется ремонт столовых, классов, санузлов и спортзалов. Много нарушений при организации питании детей», — подчеркнул прокурор Калужской области Александр Гулягин.

Участники координационного совещания отметили, что в области ежегодно сокращается численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Стабильно высоким остается процент устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи — 93%. Выстроена государственная система психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, как кровной семьи, так и семей замещающих.

На заседании принято решение создать специальную депутатскую комиссию при областном парламенте, а в случае выявления фактов нарушения законодательства — незамедлительно передавать материалы в правоохранительные органы. Кроме того, отмечена необходимость регулярного обучения приемных родителей и их тестирования. Каждая приемная семья, по мнению губернатора области Анатолия Артамонова, должна находиться на постоянном контроле органов опеки.

Напомним, в 2016 году в калужском регионе удельный вес безнадзорных детей от числа детского населения уменьшился на 28%. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось до 1,68%.