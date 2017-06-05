Дамаск, 5 июня, 2017, 18:35 — ИА Регнум. Самолет правительственных сил Сирии был сбит в 50 километрах к востоку от Дамаска, заявили представители сирийских боевиков, 5 июня сообщает Reuters.

Warfiles.ru МиГ-23 ВВС Сирии

«Мы сбили сирийский реактивный самолет в районе Тель-Даква, в сельской местности недалеко от Дамаска, идут поиски пилота», — заявил представитель поддерживаемой западом группировки боевиков Осуд аль-Шаркия.

Боевики атаковали самолет ВВС Сирии из зенитных пулеметов. Самолет упал в 15 километрах к востоку от Бир-Касаб между Тель-Даква и аэропортом Думир.

Неизвестно, удалось ли выжить пилоту сбитого сирийского самолета, говорится в заявлении Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR). В оборонном ведомстве Сирии пока не прокомментировали сообщение о сбитом самолете.

Напомним, 4 июня поступило сообщение, что сирийская правительственная армия ликвидировала крупный укрепрайон боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в поселении Маскане, в восточном районе провинции Алеппо.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что ситуация в Республике улучшается в связи с отступлением террористических группировок под натиском правительственных сил.