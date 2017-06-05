СМИ: Сбит самолет правительственных сил Сирии
Дамаск, 5 июня, 2017, 18:35 — ИА Регнум. Самолет правительственных сил Сирии был сбит в 50 километрах к востоку от Дамаска, заявили представители сирийских боевиков, 5 июня сообщает Reuters.
«Мы сбили сирийский реактивный самолет в районе Тель-Даква, в сельской местности недалеко от Дамаска, идут поиски пилота», — заявил представитель поддерживаемой западом группировки боевиков Осуд аль-Шаркия.
Боевики атаковали самолет ВВС Сирии из зенитных пулеметов. Самолет упал в 15 километрах к востоку от Бир-Касаб между Тель-Даква и аэропортом Думир.
Неизвестно, удалось ли выжить пилоту сбитого сирийского самолета, говорится в заявлении Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR). В оборонном ведомстве Сирии пока не прокомментировали сообщение о сбитом самолете.
Напомним, 4 июня поступило сообщение, что сирийская правительственная армия ликвидировала крупный укрепрайон боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в поселении Маскане, в восточном районе провинции Алеппо.
Президент Сирии Башар Асад заявил, что ситуация в Республике улучшается в связи с отступлением террористических группировок под натиском правительственных сил.