Ярославль, 5 июня, 2017, 18:31 — ИА Регнум. 2−4 июня в Брейтовском районе Ярославской области прошел субботник по очистке побережья Рыбинского водохранилища. Об этом сообщает интернет-портал breytovo.ru. Мероприятие организовали волонтеры из центра водного спорта «Ветрено» и Разведывательно-Водолазной Команды Константина Богданова. Поддержку субботнику оказало Русское географическое общество. В экологической акции приняли участие около 50 человек, причем участники мероприятия приехали на побережье Рыбинского водохранилища из Брейтова, Рыбинска, Ярославля, Москвы, Подмосковья, Воронежа.

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Несмотря на плохую погоду волонтеры собрали двенадцать мешков различного мусора, десять куч из бревен и досок, плававших до этого в воде, шесть куч представляли собой вытащенные дайверами из моря старые брошенные рыболовецкие сети. Со дна была поднята старая ржавая лодка и ее мотор. Всего было очищено от мусора около километра береговой линии.

«Много это или мало? Протяженность береговой линии Рыбинского водохранилища — 2,47 тыс. километров. Получается, что в этот раз удалось очистить от мусора лишь 0,04% территории. Население Брейтовского района — чуть больше шести тысяч человек, получается, что участники субботника составили около 0,7% его населения на тот день. Должно пройти еще немало времени, чтобы это сознание перевернулось в другую сторону: мы — не наблюдатели процесса наведения порядка в природе, мы — активные участники этой работы. Даже если намусорили не мы сами, а кто-то давно до нас», — сказал корреспонденту ИА REGNUM один из организаторов акции Андрей Тутариков.

Субботник был приурочен к Международному дню очистки водоемов, который отмечается 4 июня. Организаторы остались довольные прошедшим мероприятием и планируют и дальше проводить подобные мероприятия.