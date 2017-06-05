Тамбов, 5 июня, 2017, 18:27 — ИА Регнум. Тамбовская область снова стала лидером экологического рейтинга по версии общественной организации «Зеленый патруль», на этот раз — по итогам весенних исследований, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

В Международный День защиты окружающей среды общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг регионов по итогам весны 2017 года. Возглавляет его с большим отрывом Тамбовская область. Напомним, регион признается самым экологичным в России с 2011 года.

Второе и третье места рейтинга с одинаковым результатом поделили между собой Алтайский край и Республика Алтай. Также в десятке лучших находятся Чувашия, Ульяновская, Белгородская области, Москва, Санкт-Петербург, Ростовская и Курская области. Регионами с самой неблагополучной экологической обстановкой стали Челябинская (85-е место) и Свердловская области (84-е место).

По мнению губернатора Тамбовщины Александра Никитина, экологическая безопасность и благополучие — залог инвестиционной, туристической привлекательности региона, а также конкурентоспособности производимой на его территории продукции. Стабильность экологической ситуации достигается совместной работой органов власти, экологов, научного сообщества, бизнеса и общественности. Эта работа направлена на привлечение инвестиций в модернизацию производства, внедрение природоохранных технологий, реализацию перспективных экологических проектов.

Так, по данным региональных властей, за последние 10 лет в области на фоне активного роста производства в три раза сокращены объемы выбросов в атмосферный воздух. Почти наполовину сокращены объемы водопотребления, объемы водоотведения снижены на четверть. Доля обезвреживаемых и направляемых на переработку отходов в общей массе образовавшихся увеличена почти в 7 раз (по итогам 2016 года — 73%). В регионе ведется работа по дальнейшему увеличению объемов переработки. Кроме того, экологическую реабилитацию прошли более 100 км водных объектов. Также в Тамбовской области реализуется проект по переводу на газомоторное топливо тяжелого автотранспорта. Расширяется сеть особо охраняемых природных территорий, создание которых способствует сохранению видового разнообразия животного и растительного мира.

Напомним, что экологический рейтинг составляется с 2007 года 4 раза в год, по итогам каждого сезона. Председатель правления «Зеленого патруля», член общественного совета Росприроднадзора России Андрей Нагибин отмечает, что особое внимание при методике расчета организация уделяет жалобам жителей, которые также влияют на позиции регионов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Экологический рейтинг субъектов РФ», в котором представлены все 85 субъектов, был составлен на основе анализа состояния атмосферного воздуха, воды, объемов сбросов и выбросов, а также уровня ответственности местных властей, активности общественных организаций и других показателей.