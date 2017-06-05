Ленинградская область, 5 июня, 2017, 18:20 — ИА Регнум. Ленинградская область на Петербургском международном экономическом форуме подписала 19 инвестиционных контрактов на общую сумму более 55 млрд рублей. Эти инвестиции составляют порядка 20% от объема годовых инвестиционных поступлений региона, сообщили сегодня, 5 июня, в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

ПМЭФ-2017

Десять заключенных на ПМЭФ соглашений относятся к промышленной сфере в регионе, три — к сельскому хозяйству. На новых производственных площадках будет занято свыше 3 тысяч человек.

«Крупнейшие соглашения были заключены с группой «Сумма» (ООО «Приморск-развитие»), «Филип Моррис», «Кнауф Петроборд», «ФосАгро». Радует, что многие договоры касаются повышения экологической безопасности как отдельных производств, так и городов области в целом», — заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Наибольшее количество инвестиций по итогам ПМЭФ-2017 должно прийти в удаленный от Санкт-Петербурга Бокситогорский район (20 млрд рублей), а также в Выборгский район (14 млрд рублей) и Тосненский район (6 млрд рублей) Ленинградской области.

Большинство инвесторов на прошедшем форуме заявили о том, что продолжат вкладывать средства в развитие предприятий, расположенных в 47-м регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ключевыми соглашениями Ленобласти на ПМЭФ-2017 стали договор о строительстве нефтеналивного терминала в порту Приморск (Выборгский район) мощностью 6,5 млн тонн в год, с объемом инвестиций в 12 млрд рублей.

Кроме того, согласован проект строительства тепличного комплекса в городе Пикалево, заключенный с компанией «ЭкоКультура», заключено соглашение с ООО «Индастриал Инвестмент» о строительстве в Тосненском районе завода по производству гибкой упаковки для пищевой и фармацевтической промышленности, соглашение с табачной компанией ЗАО «Филип Моррис Ижора» о реализации инвестиционного проекта по локализации выпуска инновационной продукции и другие инвестиционные документы.

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